Кулеба сравнил вступление Украины в НАТО с поднятием целины

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал пока еще не поднятой целиной членство Украины в НАТО. В эфире телемарафона он сказал, что надеется похоронить Бухарестское решение 2008 года по вопросу вступления Киева в Альянс.

«Я хочу, чтобы в Вильнюсе союзники похоронили Бухарестское решение 2008 года и нашли новое решение, которое упростит и ускорит путь Украины к членству в НАТО», – сказал он.

По его словам, членство в НАТО стало большой проблемой внешней политики Украины, «которая начиная с февраля прошлого года не сдвинулась с места».

«Мы сдвинули с места все темы: членство в ЕС, вооружение Украины, реформы, отношения с Африкой и другими регионами мира. Мы подняли целину – всю. У нас остался один гектар целины неподнятый – это членство в НАТО. И мы должны в Вильнюсе поднять эту целину», – добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Постпред США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит заявляла, что Украина едва ли получит приглашение вступить в НАТО до окончания конфликта. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что если Украина не победит, то нет смысла обсуждать ее принятие в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит конкретный сигнал о перспективах членства.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако отказался предоставлять План действий по подготовке к членству.