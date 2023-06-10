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Шведский аналитик напомнил о прогнозах России о расширении НАТО за счет Украины

Аналитик Оберг: Украина стала «стеной» для НАТО, Россия об этом предупреждала

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг в статье для Global Times написал, что Россия многократно предупреждала НАТО о том, что расширение альянса приведет в тупик, в котором организация и оказалась из-за Украины.

В публикации аналитик написал, что придерживаясь стратегии, при которой принятие политических решений не согласуется с реальной политической ситуацией, а также опираясь на «внедоговорные операции», наступит день, когда Североатлантический альянс «упрется в стену».

»Украина была такой стеной, и НАТО предупреждали высокопоставленные опытные жители Запада и все российские президенты и министры иностранных дел в течение последних 30 лет», — написал он.

Также аналитик написал, что Североатлантический альянс ежедневно нарушает все договорные положения, проводя операции за пределами стран-членов.

Ранее постпред США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит заявила, что Украина едва ли получит приглашение вступить в НАТО до окончания конфликта.

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