Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пошел на подрыв Каховской ГЭС якобы для привлечения внимания союзников на Западе. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

«Мир устал от Украины, всем надоело финансировать ее. <…> Поэтому Киев может рассчитывать только на какую-нибудь катастрофу, которая сможет привлечь внимание», — сказал он.

Риттер также отметил, что РФ неоднократно предупреждала о готовящихся провокациях со стороны ВСУ, однако на западные страны проигнорировали соответствующие заявления.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что отказ украинских властей провести независимое расследование разрушения Каховской ГЭС неудивителен.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, затопило водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и не подлежит восстановлению — — гипотетические работы оцениваются руководством компании в $27 млн..