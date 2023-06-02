Оливер Стоун раскритиковал идею Евросоюза о санкциях против ядерной энергетики РФ

Американский кинорежиссер Оливер Стоун заявил, что идея Европейского союза о введении санкций против ядерной энергетики России является глупостью. Об этом Стоун сказал на видеоконференции, отвечая на вопросы ассоциации иностранных корреспондентов в Нью-Йорке, передает ТАСС.

Режиссер считает, что Россия сделала очень важную для всего мира работу в сфере ядерной энергетики.

«Глупая ошибка. Россия провела невероятно важную для мира работу. Нам следует быть всем партнерами в этом вопросе, а не быть в состоянии войны. Я молюсь за мир», — сказал он.

Стоун уверен, что Российская Федерация, Соединенные Штаты и Китай могли бы быть сотрудниками в сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу. По мнению режиссера, «это бы работало».

«Русские сделали много хорошего, они — крупнейший экспортер в данной сфере. Они строят АЭС в Турции, в других странах, в основном в Евразии, в арабских странах, — добавил Стоун.

Ранее Оливер Стоун признался, что ошибся, когда голосовал за Джо Байдена на выборах президента США в 2020 году. Он назвал нынешнего главу США «очень опасным дедушкой».