Байден опять упал

Президент США Джо Байден упал на сцене во время поздравления выпускников Военно-воздушной академии в Колорадо, сообщает New York Post.

В публикации отмечается, что зрители бросились на помощь главе государства. Когда Байден поднялся, он указал на черный мешок с песком на сцене, пояснив, что наткнулся на него.

Вскоре в администрации Белого дома прокомментировали состояние президента, сообщив, что глава государства «похоже, в порядке».

Ранее бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, распространял среди республиканцев в палате представителей письмо с требованием, чтобы президент Джо Байден прошел тест на умственные способности или отказался от участия в президентских выборах 2024 года.

Байден родился 20 ноября 1942 года. Когда он занял свой пост в 78 лет, то стал старейшим по возрасту президентом США за всю историю страны.