Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден опять упал

Президент США Байден споткнулся и упал на выпускной церемонии академии ВВС США

Президент США Джо Байден упал на сцене во время поздравления выпускников Военно-воздушной академии в Колорадо, сообщает New York Post.

В публикации отмечается, что зрители бросились на помощь главе государства. Когда Байден поднялся, он указал на черный мешок с песком на сцене, пояснив, что наткнулся на него.

Вскоре в администрации Белого дома прокомментировали состояние президента, сообщив, что глава государства «похоже, в порядке».

Ранее бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, распространял среди республиканцев в палате представителей письмо с требованием, чтобы президент Джо Байден прошел тест на умственные способности или отказался от участия в президентских выборах 2024 года.

Байден родился 20 ноября 1942 года. Когда он занял свой пост в 78 лет, то стал старейшим по возрасту президентом США за всю историю страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях