Иран анонсировал сроки вступления в ШОС

Глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян объявил, что процесс вступления республики в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) завершится в июле. Его слова приводит Tasnim.

«Мы станем полноценным членом ШОС в июле», — указал министр.

Он добавил, что включение страны в объединение произойдет в рамках очередного саммита организации, который состоится в июле 2023 года

В марте глава МИД России Сергей Лавров и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин обсудили вступление Ирана и Белоруссии в ШОС. Кроме того, были рассмотрены перспективы совершенствования организации «в контексте происходящих изменений в мировой политике и экономике».

До этого президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил меморандум об обязательствах Ирана для получения статуса государства-члена в Шанхайской организации сотрудничества.