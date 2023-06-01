Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иран анонсировал сроки вступления в ШОС

В Тегеране заявили, что Иран станет полноценным членом ШОС в июле

close
100%
Reuters

Глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян объявил, что процесс вступления республики в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) завершится в июле. Его слова приводит Tasnim.

«Мы станем полноценным членом ШОС в июле», — указал министр.

Он добавил, что включение страны в объединение произойдет в рамках очередного саммита организации, который состоится в июле 2023 года

В марте глава МИД России Сергей Лавров и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин обсудили вступление Ирана и Белоруссии в ШОС. Кроме того, были рассмотрены перспективы совершенствования организации «в контексте происходящих изменений в мировой политике и экономике».

До этого президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил меморандум об обязательствах Ирана для получения статуса государства-члена в Шанхайской организации сотрудничества.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях