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В РФ с 1 сентября станут маркировать пять новых категорий товаров

В России с 1 сентября начнется маркировка медицинских изделий, детской воды, соков и БАДов

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Depositphotos

С 1 сентября 2023 года в России начнется обязательная цифровая маркировка медицинских изделий, воды для детского питания, безалкогольных напитков и соков, кресел-колясок, биологически активных добавок (БАДов) и антисептиков. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень отдельных товаров, подлежащих маркировке», — указывается в распоряжении.

Отмечается, что наносить обязательную маркировку на продукцию производители кресел-колясок, БАД, медицинских изделий, антисептиков и детской воды должны будут с 1 октября текущего года, безалкогольных напитков — поэтапно с 1 декабря.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева заявляла, что обязательная маркировка биологически активных добавок может начаться уже с 1 октября 2023 года.

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