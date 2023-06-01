В Пакистане задержали одного из ключевых соратников экс-премьера Имран Хана

В пакистанском Лахоре силовики задержали Чоудхури Первеза Элахи — президента партии «Движение за справедливость», основанной экс-премьером Пакистана Имран Ханом, передает Geo News. По информации телеканала, бывший главный министр провинции Пенджаб был взят под стражу сотрудниками из отдела по борьбе с коррупцией после того, как припарковал свой автомобиль в центре города.

Как отмечается, его арест связан с делом о коррупции на сумму 70 млн рупий (почти $850 тыс.), связанному с хищением средств на развитие округа Гуджрат. Geo News указывает, что Элахи задержали после того, как антикоррупционный суд признал сфабрикованной его справку о состоянии здоровья, на основе которой политик не явился в суд.

«Президент «Движения за справедливость» убегал из своей резиденции, когда полиция перехватила его автомобиль и взяла его под стражу <…> при задержании было оказано сопротивление, однако полиции удалось его задержать», — заявил телеканалу исполняющий обязанности министра информации провинции Пенджаб Амир Мир после ареста Элахи.

9 мая бывший премьер Пакистана был арестован силами национальной безопасности по подозрению в коррупции. Его обвиняют в том, что он получал подарки от иностранных лидеров и заработал на этом около $630 тыс. Арест политика вызвал беспорядки и столкновения поддерживающих Хана с полицией, в результате чего несколько человек погибли. 12 мая его освободили под залог по решению Верховного суда.

Ранее Имран Хан заявил, что его дом окружила полиция Пакистана.