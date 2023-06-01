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МИД РФ обвинил США в глобальной слежке

МИД РФ призвал США к справедливому цифровому регулированию и обвинил в глобальной слежке

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Российский МИД обвинил США в глобальной слежке и призвал к справедливому цифровому регулированию. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно информации министерства, российские компетентные органы установили факт глобальной слежки, которую спецслужбы США ведут за гражданами своей страны и других стран с помощью американских IT-технологий.

«На сей раз скрытый сбор данных проводился посредством программных уязвимостей в мобильных телефонах производства США», — говорится в сообщении МИД.

Дипломаты подчеркнули, что США в течение десятилетий используют IT-компании для масштабного сбора данных пользователей без их ведома.

«США – государство, которое ставит себя выше закона. Свидетельства «двойных стандартов» этой страны, ее спецслужб и компаний в области международной информационной безопасности (МИБ) неоднократно были представлены в ООН», — подчеркнули в министерстве.

Ранее Федеральная служба безопасности России совместно с Федеральной службой охраны вскрыла разведывательную акцию спецслужб США, проведенную с использованием мобильных устройств компании Apple.

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