Мишустин заявил о необходимости создания в РФ сильной IT-отрасли

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране необходимо построить сильную IT-отрасль. Об этом он сообщил на форуме «Цифровая индустрия промышленной России».

«Необходимый опыт, научный потенциал и ресурсы у нас имеются. Нужно только активнее их использовать», — заявил он.

Ранее Мишустин заявил, что в будущем малый и средний бизнес станут драйвером развития России, а потому сейчас надо предпринять меры для увеличения числа предпринимателей. Заявление было сделано чиновником на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в технопарке «Калибр» в Москве.

В ходе посещения технопарка «Калибр» глава правительства осмотрел продукцию участников этой площадки и встретился с финалистами всероссийской программы молодежного предпринимательства «Я в деле».