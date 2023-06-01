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Мишустин заявил о необходимости создания в РФ сильной IT-отрасли

Мишустин: России необходимо построить сильную IT-отрасль, опыт и ресурсы имеются

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране необходимо построить сильную IT-отрасль. Об этом он сообщил на форуме «Цифровая индустрия промышленной России».

«Необходимый опыт, научный потенциал и ресурсы у нас имеются. Нужно только активнее их использовать», — заявил он.

Ранее Мишустин заявил, что в будущем малый и средний бизнес станут драйвером развития России, а потому сейчас надо предпринять меры для увеличения числа предпринимателей. Заявление было сделано чиновником на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в технопарке «Калибр» в Москве.

В ходе посещения технопарка «Калибр» глава правительства осмотрел продукцию участников этой площадки и встретился с финалистами всероссийской программы молодежного предпринимательства «Я в деле».

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