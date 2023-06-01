Министры ЮАР отправились в страны G7 за объяснениями позиции по Украине

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса направит своих представителей в страны «Большой семерки» (G7; Франция ФРГ, Италия, Япония, Великобритания, США, Канада) для разъяснения позиций Мирной миссии стран Африки и ЮАР по конфликту на Украине. Об этом сообщил телеканал SABC.

Отмечается, что страны G7 посетят министр международных отношений и сотрудничества, министр торговли и конкуренции, министр финансов и министр в администрации президента ЮАР.

Рамафоса подчеркнул, что ЮАР работает над созданием более инклюзивного, представительного и справедливого мирового порядка.

Ранее сообщалось, что в Москву в ближайшее время может приехать представитель президента ЮАР для обсуждения мирной инициативы по Украине.

18 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мирная миссия стран Африки по урегулированию конфликта на Украине посетит Россию, ее сроки согласовываются.