МИД Люксембурга объяснил, почему Украина не может интересоваться членством НАТО

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что Украина не может быть заинтересована в членстве НАТО во время конфликта. Об этом он сообщил на неформальной встрече руководителей глав МИД НАТО, передает Reuters.

«Еще ни разу на протяжении 75 лет существования НАТО страна, где ведутся военные действия, не была принята в альянс», — сказал он.

По его словам, вступление в НАТО сейчас не в интересах Украины. Он добавил, что необходимо создание Совета НАТО — Украина.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе будет посвящен не членству Украины в альянсе. По его словам, речь пойдет только об укреплении обороноспособности Украины в долгосрочной перспективе.

Президент Германии подчеркнул, что поддержка Украины должна быть долгосрочной. «Президент Зеленский недавно был в Берлине, и мы обсудили, что на предстоящем саммите НАТО мы будем говорить не о полноправном членстве Украины в НАТО, а о том, как укрепить Украину в долгосрочной перспективе», — отметил Штайнмайер.