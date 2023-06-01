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В МИД РФ заявили о прекращении соглашения с Финляндией о военных инспекциях

РБК: соглашение с Финляндией о военных инспекциях прекращено из-за новой обстановки

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Global Look Press

В МИД России заявили, что соглашение с Финляндией о военных инспекциях прекращено из-за новой обстановки, передает РБК со ссылкой на ведомство.

По данным министерства, возможность подписания новых совместных обязательств не рассматривается. Действие соглашения прекратилось с 1 июня.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что военная активность России на границе со страной, которая недавно вступила в НАТО, никак не изменилась.

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. Глава альянса Йенс Столтенберг при этом неоднократно заявлял, что финские власти сами решат, хотят они размещать на своей территории натовское оружие или нет.

Заместитель главы политического департамента МИД Финляндии Микаэль Антелла сообщил, что Хельсинки готовит соглашение с США, которое позволит размещать американские военные базы на финской территории.

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