Премьер Испании поставил испанцев перед выбором между Байденом и Трампом

Граждане Испании должны решить для себя, каким они хотят видеть будущее государства в преддверии досрочных парламентских выборов, считает премьер-министр королевства Педро Санчес, передает RTVE. По его словам, испанцам надо определиться, хотят ли они продолжать политику расширения прав во главе с кабмином, который предан Европе, или же готовы отдать свой голос тандему крайне правых, повторяющих прокламации своих коллег из США, Венгрии и Бразилии.

«Мы должны как можно быстрее выяснить, хотят ли испанцы иметь в правительстве [президента США, демократа] Джо Байдена или [экс-главу Белого дома, республиканца] Дональда Трампа, [левого президента Бразилии Луиса Инасиуса] Лулу да Силву или [бывшего правого бразильского лидера] Жаира Болсонару», — отметил Санчес.

Как указал премьер Испании, правые силы королевства, такие как крайне правая партия Vox и консервативная Народная партия, якобы собираются положить конец прогрессу в государстве и выйти из всех договоренностей. Он также добавил, что не может говорить со 100% уверенностью, но интуитивно чувствует угрозу и призывает избирателей не поддерживать их.

Ранее сообщалось, что Санчес распустил парламент Испании после поражения правящей Испанской социалистической рабочей партии на региональных выборах.