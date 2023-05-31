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Премьер Испании поставил испанцев перед выбором между Байденом и Трампом

Премьер Испании Санчес потребовал не дать победить правым «трампистам» на выборах в королевстве

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Heinz-Peter Bader/AP

Граждане Испании должны решить для себя, каким они хотят видеть будущее государства в преддверии досрочных парламентских выборов, считает премьер-министр королевства Педро Санчес, передает RTVE. По его словам, испанцам надо определиться, хотят ли они продолжать политику расширения прав во главе с кабмином, который предан Европе, или же готовы отдать свой голос тандему крайне правых, повторяющих прокламации своих коллег из США, Венгрии и Бразилии.

«Мы должны как можно быстрее выяснить, хотят ли испанцы иметь в правительстве [президента США, демократа] Джо Байдена или [экс-главу Белого дома, республиканца] Дональда Трампа, [левого президента Бразилии Луиса Инасиуса] Лулу да Силву или [бывшего правого бразильского лидера] Жаира Болсонару», — отметил Санчес.

Как указал премьер Испании, правые силы королевства, такие как крайне правая партия Vox и консервативная Народная партия, якобы собираются положить конец прогрессу в государстве и выйти из всех договоренностей. Он также добавил, что не может говорить со 100% уверенностью, но интуитивно чувствует угрозу и призывает избирателей не поддерживать их.

Ранее сообщалось, что Санчес распустил парламент Испании после поражения правящей Испанской социалистической рабочей партии на региональных выборах.

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