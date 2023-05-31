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В Госдуме не поддержали идею освободить кандидатов и докторов наук от мобилизации

Комитет ГД порекомендовал отклонить проект об освобождении докторов наук от мобилизации

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Комитет Госдумы по обороне порекомендовал отклонить законопроект об отсрочке от частичного мобилизационного призыва россиян, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук. Об этом рассказал в своем Telegram-канале автор данной законодательной инициативы, депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

Кроме того, ГД отклонила другой его законопроект, касающийся отсрочки от мобилизации тех, кто по состоянию здоровья и другим причинам не служил в армии.

В профильном комитете указали, что «наличие у гражданина ученой степени не тождественно его непосредственному участию» в исследованиях. Кроме того, кандидаты и доктора наук, если они работают в критических важных отраслях экономики, и так могут получить отсрочку или бронирование, говорится в документе.

«Выяснилось, что никакого понятия частичной мобилизации в законе нет и не будет и ограничивать себя на будущее Минобороны не может», — разъяснид Матвеев.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается освободить от призыва в армию в рамках частичной мобилизации имеющих ученую степень россиян.

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