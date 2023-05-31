Премьер Дании выступила с речью, написанной с помощью нейросети

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила в парламенте королевства с традиционной речью в преддверии ухода законодателей на летние каникулы, передает Euractiv. По информации портала, в этот раз часть своего выступления она посвятила нейросетям и искусственному интеллекту, указав на революционные аспекты этой технологии.

«То, что я только что прочитала, не мои слова. Или любого другого человека, если уж на то пошло», — внезапно сказала Фредериксен в середине своего выступления, отметив, что часть ее речи была написана с использованием инструмента искусственного интеллекта ChatGPT.

Как указала премьер Дании, текст нейросети нельзя назвать идеальным и его все же пришлось отредактировать, в особенности в плане пунктуации. Однако, она добила, что возможности искусственного интеллекта все равно поражают.

«Это и завораживает, и пугает то, на что она способно», — подчеркнула Фредериксен.

Ранее сообщалось, что в США начали использовать искусственный интеллект для «выбивания» долгов вместо коллекторов.