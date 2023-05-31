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Власти США не желают превращения конфликта на Украине в войну против Запада

Белый дом: США не хотят эскалации украинского конфликта до масштабов войны против Запада

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Andrew Harnik/AP

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американские власти не желают, чтобы эскалация конфликта на Украине превратилась в войну против Запада из-за атак ВСУ по территории России. Его слова передает телеканал CNN.

«Мы не хотим поощрять атаки внутри РФ, потому что не желаем, чтобы конфликт эскалировал за пределы насилия, которое уже обрушилось на украинский народ», — сказал он.

Кирби подчеркнул, что война против Запада, Соединенных Штатов и НАТО может привести к намного большим страданиям в Европе.

«Мы собираемся продолжать давать Украине то, что ей нужно для самообороны и защиты своей территории, но мы не поддерживаем нападения на Россию», — резюмировал он.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве. В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

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