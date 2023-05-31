Макрон: ЕС должен предоставить Украине надежные гарантии безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен предоставить Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны предоставить Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности», — заявил Макрон.

Он также отметил, что страны Запада «массово вооружают Украину».

«Мы массово вооружаем Украину, но не включаем ее ни в один стратегический диалог», — сказал президент Франции.

Ранее депутат от французской партии «Республиканцы» Седрик Перрен заявил, что новый военный бюджет Франции, который был предложен президентом страны Эммануэлем Макроном, может привести к сокращению военной помощи Украине. Перрен отметил, что сокращение трат на обычные вооружения негативно скажется на возможностях Парижа поставлять военную технику Киеву.

Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, отмечал, что весной 2023 года намерен провести комплекс мер по переходу к «военной экономике».