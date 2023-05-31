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В Белоруссии в первом чтении принят закон о народном ополчении

В Белоруссии палата представителей приняла в первом чтении закон о народном ополчении

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Depositphotos

Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в первом чтении законопроект о народном ополчении в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект был внесен в парламент Советом министров Белоруссии 23 мая. Член комиссии по национальной безопасности палаты представителей Евгений Зайцев сообщал, что принять законопроект во втором чтении депутаты планируют в июне.

В феврале министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что численность народного ополчения страны может составить до 150 тыс. человек.

В марте министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков в эфире телеканала СТВ заявил, что народным ополчением в республике будет руководить милиция. Он добавил, что у местных органов власти будут списки с именами тех, кто захотел добровольно вступить в ополчение, каждый из них будет «проверен».

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