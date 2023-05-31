Молдавия хочет вводить санкции против иностранцев за «дестабилизацию» ситуации в стране

Парламент Молдавии обсудит возможность введения санкций против иностранных граждан за «дестабилизацию» ситуации в стране. Об этом сообщил председатель парламента Игорь Гросу в эфире телеканала TV8.

«Мы будем обсуждать, как санкционный режим поможет нам параллельно со следствием», — отметил Гросу.

При этом спикер парламента подчеркнул, что выявлением попыток дестабилизации должны заниматься Генеральная прокуратура и Служба информации и безопасности (СИБ).

Он пояснил, что для применения санкций или других ограничительных мер против иностранных граждан важно иметь доказательства.

«Если мы просто применим санкции по отношению к гражданам другого государства, которые не находятся на территории страны, какой эффект это будет иметь, если у них нет здесь активов», - заметил Гросу. Вместе с тем он указал, что для страны важно выявить связи подсанкционных лиц из других стран с гражданами Молдавии.

Накануне Евросоюз ввел санкции в отношении пяти человек, которые якобы несут ответственность за «дестабилизацию» ситуации в Молдавии. В новый санкционный список попали: лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор, российский бизнесмен Игорь Чайка, молдавский бизнесмен Владимир Плахотнюк. Также были расширены санкционные меры против двух граждан РФ и Молдавии Александра Калинина и Григория Карамалака.

В апреле Евросоюз разработал механизм введения санкций в отношении любых представителей молдавской оппозиции, которые, по мнению Брюсселя, «подрывают суверенитет Молдавии».