WSJ: в Европе хотят сделать украинский мирный план более приемлемым для других стран

Для того, чтобы сделать украинский мирный план более приемлемым для Китая, Индии, Бразилии и Саудовской Аравии, европейские чиновники работают с властями Украины над его изменением. Об этом сообщает, ссылаясь на руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и европейских дипломатов, газета Wall Street Journal (WSJ).

По мнению Ермака, конфликт невозможно урегулировать без «участия всего мира». Он сказал, что Киев готов вести переговоры со всеми государствами и слушать их мнения. Ермак отметил, что он имеет ввиду, в частности, Китай и Бразилию, чьи представители в мае посещали Украину.

По информации издания, для того, чтобы заручиться поддержкой по украинскому мирному плану, Киев вместе со своими союзниками хочет устроить саммит мировых лидеров без участия России. Однако точная дата и место проведения такого саммита газетой названы не были.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал предложения по урегулированию украинского конфликта, которые принадлежат Бразилии, Ватикану, Китаю и странам Африки.