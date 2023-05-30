В Белом доме объяснили условия поставок F-16 Турции

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация президента США Джо Байдена не ставит условием поставок Турции американских истребителей F-16 ратификацию Анкарой протоколов о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в моменты, когда речь заходит о разных условиях в отношении продажи истребителей турецкой стороне, а также одобрении со стороны Анкары заявки на вступление в Североатлантический альянс, то это не является условием сделки.

«Президент Байден уже давно ясно дал понять, что он поддерживает продажу [Турции] F-16», — заявила Жан-Пьер.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм контактировал с Анкарой по вопросу вступления в Североатлантический альянс после состоявшихся в Турции президентских выборов.

До этого президент США Джо Байден заявил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вступление Швеции в НАТО и призвал его разрешить этот вопрос. Он добавил, что главы государств договорились поддерживать контакты на эту тему.