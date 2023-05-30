Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белом доме объяснили условия поставок F-16 Турции

Белый дом: США не ставят условием поставок F-16 Турции принятие Швеции в НАТО

close
100%
Depositphotos

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация президента США Джо Байдена не ставит условием поставок Турции американских истребителей F-16 ратификацию Анкарой протоколов о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в моменты, когда речь заходит о разных условиях в отношении продажи истребителей турецкой стороне, а также одобрении со стороны Анкары заявки на вступление в Североатлантический альянс, то это не является условием сделки.

«Президент Байден уже давно ясно дал понять, что он поддерживает продажу [Турции] F-16», — заявила Жан-Пьер.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм контактировал с Анкарой по вопросу вступления в Североатлантический альянс после состоявшихся в Турции президентских выборов. 

До этого президент США Джо Байден заявил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вступление Швеции в НАТО и призвал его разрешить этот вопрос. Он добавил, что главы государств договорились поддерживать контакты на эту тему.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях