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США назвали дату объявления новых санкций против России

Госсекретарь Блинкен: США объявят о новых санкциях против России 31 мая

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Craig Ruttle/Pool via Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты в среду, 31 мая объявят о новых санкциях против РФ, в том числе экспортных ограничениях. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Блинкена, будет ужесточен экспортный контроль за технологиями, обнаруженными в иранских дронах, которые якобы использовались при налетах на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру Украины. Кроме того, санкции будут направлены на противодействие российской «дезинформации».

Ранее Министерство финансов США внесло в санкционный список по РФ россиянина Ивана Маслова, которого Минфин США подозревает в связях с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».

19 мая Министерство торговли США включило в новый пакет санкций против России Службу внешней разведки РФ. Уточнялось, что СВР внесена в обновленный санкционный список по той причине, что ведомство является частью и инструментарием российского правительства.

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Санкции против России
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