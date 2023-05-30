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Россия и Бразилия обсудили зерновую сделку

Замглавы МИД РФ Вершинин обсудил с послом Бразилии зерновую сделку и взаимодействие в ООН

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Shutterstock

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что заместитель главы МИД России Сергей Вершинин и посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес обсудили вопросы реализации зерновой сделки, взаимодействия стран в ООН, а также в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что стороны обменялись мнениями по поводу реализации зерновой сделки, а также меморандума Россия — ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта.

Дипломаты также провели обстоятельный разговор по вопросам взаимодействия в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, «подтвердили близость подходов к широкому кругу вопросов глобальной повестки дня».

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара продолжает контакты с участниками зерновой сделки с целью ее продления в будущем. 

Акар напомнил, что ранее сделка была продлена на два месяца, и сейчас власти Турции продолжают говорить с ее участниками и оценивают ситуацию.

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