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Посол Финляндии вызван в МИД России

Посол Финляндии Хелантеря вызван в МИД России 30 мая

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Посол Финляндии Антти Хелантеря вызван в МИД России. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

«30 мая в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве А.Хелантеря», — говорится в сообщении.

Он проинформирован о закрытии с 1 июля канцелярии посольства РФ в Лаппеенранте. Также финской стороне заявлено об отзыве на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генконсульства Финляндии.

В российском внешнедипломатическом ведомстве также отметили конфрантационный курс Хельсинки.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что географическое положение Финляндии будет подстегивать амбиции НАТО в Арктике.

11 мая министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что военная активность России на границе со страной, которая недавно вступила в НАТО, никак не изменилась.

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