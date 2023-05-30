Посол Финляндии вызван в МИД России

Посол Финляндии Антти Хелантеря вызван в МИД России. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

«30 мая в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве А.Хелантеря», — говорится в сообщении.

Он проинформирован о закрытии с 1 июля канцелярии посольства РФ в Лаппеенранте. Также финской стороне заявлено об отзыве на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генконсульства Финляндии.

В российском внешнедипломатическом ведомстве также отметили конфрантационный курс Хельсинки.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что географическое положение Финляндии будет подстегивать амбиции НАТО в Арктике.

11 мая министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что военная активность России на границе со страной, которая недавно вступила в НАТО, никак не изменилась.