Пресс-секретаря МИД Польши отстранили от должности за высказывания о Волынской резне

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина отправлен в бессрочный отпуск в связи с требованиями извинений от украинского президента Владимира Зеленского за Волынскую резню (геноцид польского населения Волыни украинскими нацистами во времена Второй мировой войны). Об этом сообщает местная радиостанция RMF FM со ссылкой на дипломатические источники.

«Ясина формально отправлен в отпуск, но на неопределенный срок», — указывается в материале.

Согласно информации источника, его отстранили от исполнения служебных обязанностей из-за сделанного им заявления, в котором он потребовал от киевских властей извинений и раскаяния за Волынскую резню.

Ранее Ясина заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит извиниться перед поляками за Волынскую резню. В ответ посол Киева в Варшаве Василий Зварыч написал в Twitter, что «любая попытка навязать украинскому президенту или Украине то, что мы должны делать в отношении общего прошлого, является неприемлемой и досадной». Однако позже он удалил свой пост.

В 1942-1943 годах украинские националисты уничтожили десятки тысяч поляков, напав на Камень-Каширский в Волынской области. В 2016 году Польский сейм (парламент) принял резолюцию о признании Волынской резни геноцидом.