RMF FM: представителя МИД Польши отстранили от работы после заявлений о Волынской резне

Представителя МИД Польши Лукаша Ясину отстранили от работы после его призывов к президенту Украины Владимиру Зеленскому по вопросу Волынской резни. Как сообщает радиостанции RMF FM, формально его отправили в отпуск, но на неопределенный срок.

По информации радиостанции, Ясина больше не вернется на должность пресс-секретаря министерства из-за того, что потребовал у Зеленского принести извинения Польше за Волынскую резню.

В ответ посол Украины назвал «неприемлемым» призыв Польши к Зеленскому по Волынской резне. Василий Зварыч написал в Twitter, что «любая попытка навязать украинскому президенту или Украине то, что мы должны делать в отношении общего прошлого, является неприемлемой и досадной». Однако позже он удалил это сообщение и написал, что Киев «открыт к диалогу, сотрудничеству в сфере истории».

Госсекретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая после этого заявила, что вопросы Волынской резни не должны решаться с помощью «твиттерной дипломатии».

25 мая спикер Рады Руслан Стефанчук, выступая в сейме Польши, заверил поляков в принятии Киевом болезненной правды о Волынской резне.

В 1942-1943 годах украинские националисты уничтожили десятки тысяч поляков, напав на Камень-Каширский в Волынской области.