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Протестующие в Абхазии потребовали отставки правительства

Участники протеста в Абхазии приняли резолюцию с требованием отставки кабмина

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Depositphotos

Участники митинга в Сухуме потребовали отставки правительства Абхазии. Как сообщает Sputnik Абхазия, митингующие приняли итоговую резолюцию с требованиями к властям. Они намерены передать ее президенту республики.

В частности, они требуют отставки всех министров, так как считают, что их политика «привела к ряду глубоких кризисов в социальной, экономической, энергетической, внешнеполитической и других сферах государственного управления».

Они также требуют не повышать тарифы на электроэнергию в стране, отказаться от планов по приватизации энергосистемы частным капиталом, не принимать закон об апартаментах, дающий право иностранцам покупать недвижимость в Абхазии.

В Сухуме проходит митинг оппозиции против действий властей Абхазии. Протестующие выступают против «заселения Абхазии» и «раздачи абхазской земли». Они не хотят принятия в республике законов об апартаментах и продаже земли иностранцам.

У комплекса правительственных зданий в столице Абхазии усилены меры безопасности. Жители города также сообщают о бронетехнике на улицах.

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