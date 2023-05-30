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В Германии заявили, что работают над увеличением количества немецких военных в Литве

Президент ФРГ Штайнмайер пообещал Литве защиту в случае войны

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заверил Литву в военной защите со стороны ФРГ и НАТО в случае войны. Он также сообщил, что ведется работа по увеличению числа солдат немецкой бригады, дислоцированной в Литве. Такие заявления он сделал в ходе визита в Литву.

«Вместе с нашими партнерами мы защищаем Литву, восточный фланг НАТО и каждый квадратный сантиметр территории альянса», — цитирует президента ФРГ DW. Штайнмайер подчеркнул, что «Германия берет на себя ответственность в НАТО и в Европе».

Он также добавил, что Германия предпринимает шаги для увеличения числа солдат бригады в Литве. По его словам, по этому вопросу существует «тесное сотрудничество», процесс координируется министрами обороны обеих стран.

С 2017 года в Литве дислоцируется батальон НАТО во главе с Германией, насчитывающий около 1600 солдат.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, находясь в Литве, также заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе будет посвящен не членству Украины в альянсе. По его словам, речь пойдет только об укреплении обороноспособности Украины в долгосрочной перспективе.

Ранее стало известно, что Литва и Германия договорились о постепенном развертывании немецкой военной бригады на территории республики.

Издание Die Welt сообщало, что Германия разочаровала Литву после того, как не отправила ей «мощную и боеспособную бригаду» для «устрашения России».

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