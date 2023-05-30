Глава МИД России заявил, что Москва ценит идеи стран Африки по урегулированию на Украине

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что идеи стран Африки по урегулированию украинского конфликта нужно рассматривать в рамках противостояния Запада и России, а заодно и против Китая. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы понимаем, что на этом фоне те идеи, которые высказывают страны глобального большинства, в том числе африканские страны, о том, что они хотели бы внести вклад в поиск каких-то путей преодоления этой ситуации, они высказываются искренне, исходя из стремлений каким-то образом помочь», — сказал он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал предложения по урегулированию украинского конфликта, которые принадлежат Бразилии, Ватикану, Китаю и странам Африки.

Накануне Лавров говорил, что Москва подробно изложила президенту Кении Уильяму Руто оценку ситуации на Украине. По словам министра, Найроби имеет понимание происходящего.

До этого официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявлял, что в настоящее время специальный советник африканского лидера Бежани Чауке прибывает в России. По его словам, помощник главы государства будет заниматься вопросами, связанными с мирной инициативой стран Африке по конфликту на Украине.