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В крупных городах Украины зафиксированы аварийные отключения света

В Киеве, Одессе, Харькове, Полтаве и Виннице произошли аварийные отключения света

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Depositphotos

Аварийные отключения света произошли в Киеве, Одессе, Харькове, Полтаве и Виннице. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

«В Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком районах Киева есть проблемы со светом, применяются аварийные отключения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перебои с электроэнергией также возникли в Харькове, Полтаве, Виннице и других населенных пунктах.

Ранее в пресс-службе национального энергохолдинга ДТЭК «Киевские электросети» сообщили, что в некоторых жилых домах в центре Киева произошло аварийное отключение электроэнергии. По информации пресс-службы, аварийные службы быстро прибыли на место отключений и оперативно наладили энергоснабжение в 33 обесточенных зданиях.

До этого директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук заявил, что проблемы с подачей электричества допускаются на Украине будущей зимой на фоне дефицита импорта.

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