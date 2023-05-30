Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Командующий миссией НАТО в Косово высказался о конфликте в регионе

Командующий миссией НАТО в Косово: косовские сербы и албанцы должны прекратить конфликт

close
100%
Global Look Press

Командующий миссией НАТО в Косово Анджело Ристучча заявил, что косовские сербы и албанцы должны взять на себя ответственность и предотвратить дальнейшую эскалацию. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, миротворцы KFOR предотвратили угрозы жизни для косовских сербов и албанцев, чтобы избежать столкновений между сторонами и минимизировать риск эскалации.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на фоне обострения в Косово и Метохии (КиМ) заявил, что Белград будет стараться сохранять мир и стабильность в регионе, однако требует обеспечить гарантии безопасности для сербов в крае.

29 мая тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были направлены военные контингента НАТО KFOR.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях