Командующий миссией НАТО в Косово высказался о конфликте в регионе

Командующий миссией НАТО в Косово Анджело Ристучча заявил, что косовские сербы и албанцы должны взять на себя ответственность и предотвратить дальнейшую эскалацию. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, миротворцы KFOR предотвратили угрозы жизни для косовских сербов и албанцев, чтобы избежать столкновений между сторонами и минимизировать риск эскалации.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на фоне обострения в Косово и Метохии (КиМ) заявил, что Белград будет стараться сохранять мир и стабильность в регионе, однако требует обеспечить гарантии безопасности для сербов в крае.

29 мая тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были направлены военные контингента НАТО KFOR.