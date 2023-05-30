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Слуцкий назвал терроризмом и агрессией атаку БПЛА на Москву

Лидер ЛДПР Слуцкий связал атаку дронов на Москву с попыткой Киева запугать россиян

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Вряд ли есть сомнения в том, что власти Украины несут ответственность за атаку беспилотников на Москву и Подмосковье, считает глава комитета нижней палаты парламента по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В своем Telegram-канале он отметил, что Киев демонстрирует все тот же почерк — «терроризм и агрессия в отношении мирных россиян».

«Неонацисты и их кукловоды взяли курс на запугивание российского населения. Ничего у них не выйдет <…> Меры безопасности необходимо повысить многократно, а всем нам сплотиться и бороться плечом к плечу. И не надо прятать голову в песок и замалчивать проблемы. ЛДПР обращает внимание общества на реальное техническое отставание в сфере связи, БПЛА, военного IT», — написал Слуцкий.

Как указал лидер ЛДПР, его партия предлагает организовать переобучение в технических университетах государства, создав соответствующую программу на 10 лет. Он также добавил, что стоит признать Украину террористическим государством, а ее партнеров на Западе — «спонсорами терроризма».

Ранее сообщалось, что в Киеве прокомментировали атаки дронов на Москву.

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