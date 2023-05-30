В Германии потребовали от Турции перестать блокировать вступление Швеции в НАТО

Руководству Турции стоит изменить свой подход к вопросу присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу после победы турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов, считает сопредседатель немецкой партии «Зеленые», которая входит в правящую коалицию, Омид Нурипур. В интервью Rheinische Post он отметил, что надеется на уход Анкары от политики, отпугивающей западных инвесторов.

«Курс турецкого правительства в последнее время углубил разногласия между Турцией и Европейским союзом и отпугнул инвесторов с Запада, в которых страна остро нуждается. Политика, которая по-прежнему сосредоточена на исключении и полемике, еще больше усугубит эту ситуацию. Надеюсь на большую надежность в отношениях. Это должно начаться с прекращения блокады при вступлении Швеции в НАТО», — отметил Нурипур.

Как указал сопредседатель «Зеленых», пришло время для «поворотного момента» в политике Германии в отношении Турции. Он также добавил, что Берлину следует прекратить просто наблюдать за тем, как Анкара способствует «радикализации» турок за рубежом, в том числе в ФРГ.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что 1 июня во время визита в Турцию обсудит с министром иностранных дел страны Мевлютом Чавушоглу вопрос вступления в НАТО.