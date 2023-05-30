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Названа предварительная дата инаугурации Эрдогана

Milliyet: инаугурация Эрдогана состоится 2 или 6 июня, позже объявят состав кабмина

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Khalil Hamra/AP

Инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, предварительно, состоится 2 или 6 июня, далее будет объявлен состав нового кабмина. Об это сообщила газета Milliyet.

Высшая избирательная комиссия может объявить окончательные итоги парламентских и президентских выборов 30 мая. Депутаты 28-го созыва принесут присягу 2 июня. После этого стартует процесс выбора кандидатур на пост председателя Великого национального собрания страны, говорится в статье.

Таким образом, инаугурация либо 2 июня, либо 6 июня. Планируется, что в день мероприятия Эрдоган объявит имена министров, которые войдут в его правительство.

28 мая глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер объявил о победе действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.

Ранее стало известно, что на инаугурацию Эрдогана пригласят иностранных лидеров.

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