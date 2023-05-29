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Вучич созвал встречу с представителями стран Запада из-за обострения в Косово

Президент Вучич созвал встречу с представителями пяти стран Запада из-за обострения в Косово

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич созвал встречу с представителями стран «Квинты» (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия) из-за обострения в частично признанным Косово, которая должна пройти утром во вторник, 30 мая, передает РИА Новости.

Глава государства обратился к западным лидерам с призывом образумить собственное «чадо» — Приштину, пока не поздно. По его словам, «это чадо может вызвать такое «чудо», которое до сих пор никто «не вызывал». Как утверждает политик, косовские власти преследуют цель столкнуть Сербию и НАТО.

«Все это организовано Альбином Курти (премьер-министр Косово. — «Газета.Ru»), с его большим желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО, а он единственный виновный в происходящем, умывает руки как Пилат и говорит, что это с ним никак не связано», — заявил Вучич в обращении к сербам.

Он также заверил, что Белград сделает все возможное, чтобы сохранить мир в Косово, но не допустит убийства своих людей.

29 мая сербское агентство «Танюг» сообщило, что их журналист пострадал в ходе столкновений между сербскими протестующими и силовиками в косовском муниципалитете Звечан — ему под ноги попала светошумовая граната.

По информации агентства, беспорядки начались в ходе протеста у здания муниципалитета в Звечане, в котором приняли участие тысячи человек. Представители миссии НАТО в Косово KFOR применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих, а специальные подразделения косовской полиции — огнестрельное оружие. В ответ участники акции начали швырять в силовиков булыжники и тяжелые предметы.

Позже стало известно, что свыше 50 человек обратились за медицинской помощью после столкновений в Звечане.

26 мая Вучич привел армию Сербии в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово. Отмечалось, что он пошел на этот шаг из-за насилия со стороны полиции Косово в отношении сербского населения в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче. В свою очередь, в МИД России заявили о поддержке Сербии в отстаивании прав и суверенитета в вопросе с Косово.

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