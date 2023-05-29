Байден пригрозил Уганде санкциями из-за закона против ЛГБТ

Президент США Джо Байден раскритиковал правительство Уганды за закон, согласно которому представителям ЛГБТ-сообщества грозит тюремное заключение и даже смертная казнь, сообщается на сайте Белого дома. По его словам, данная инициатива, принятая властями страны 29 мая, недостойна народа республики.

«Этот постыдный акт является последним проявлением тревожной тенденции нарушений прав человека и коррупции в Уганде. Опасности, связанные с этим отступлением от демократии, представляют угрозу для всех, кто проживает в Уганде, включая сотрудников правительства США, сотрудников наших партнеров-исполнителей, туристов, представителей деловых кругов и других», — отметил Байден.

Как указал президент США, в Вашингтоне не исключают сокращения сотрудничества с Кампалой и вывода Уганды из-под действия закона о росте и возможностях Африки — позволяет экспортировать товары в США в беспошлинном режиме — в случае ее несоответствия основным критериям из-за закона против ЛГБТ.

«Мы рассматриваем дополнительные шаги, включая применение санкций и ограничение въезда в Соединенные Штаты в отношении любого лица, причастного к серьезным нарушениям прав человека или коррупции», — подчеркнул Байден.

К слову, помимо президента США, новый закон Уганды раскритиковали и в Великобритании. По данным Reuters, британское правительство «потрясено» дискриминационным актом африканской страны и считает его неконституционным.

Ранее сообщалось, что парламент Уганды условно смягчил закон о борьбе с ЛГБТ. Как отмечалось, самые жесткие нормы, к примеру, смертная казнь за однополые связи, были оставлены в проекте.