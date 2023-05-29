Додон связал действия Санду по борьбе с «пропагандой» с антиутопией Оруэлла

Президент Молдавии Майя Санду порадовала молдаван новой инициативой — созданием «министерства правды», как в романе-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984», считает бывший главы государства Игорь Додон, передает ТАСС. Так политик отреагировал на решение молдавского лидера по новому национальному центру по противодействию пропаганде, которую якобы на республику проецирует Россия.

»[Санду] обрадовала нас учреждением «министерства правды», как в знаменитом романе «1984» Джорджа Оруэлла. На сегодня это главное их ведомство, которое займется постоянной фальсификацией любой социально значимой информации, статистических данных, истории, интерпретации событий в СМИ, образовании, искусстве и других областях жизни», — отметил Додон.

Как указал экс-президент Молдавии, новый центр решили создать в преддверии местных выборов, которое можно считать отправной точкой для начала кампании за пост лидера государства. Он также добавил, что Санду активно пытается «фальсифицировать реальность» вместе с правящей партией «Действие и солидарность».

«Избирателям будут объяснять почему предвыборные обещания нынешней власти дать старт «хорошим временам» обернулись «пшиком», почему в стране самая тяжелая с обвала начала девяностых катастрофа в экономике, социальной сфере, усиленно нагнетается вражда между людьми. И такое объяснение уже найдено - во всем виновата Россия, с которой ни Санду, ни ее правительство не захотели вести переговоры в интересах молдавского народа», — подчеркнул Додон.

Ранее сообщалось, что Санду объявила о создании национального центра по борьбе с «российской пропагандой».