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Глава МИД Швеции приехал в Турцию ради вступления в НАТО

Глава МИД Швеции заявил о планах обсудить с коллегой из Турции вступление в НАТО

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что 1 июня во время визита в Турцию обсудит с министром иностранных дел страны Мевлютом Чавушоглу вопрос вступления в НАТО. Об этом сообщает Yeni Safak.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара передала Стокгольму список из 120 имен лиц, которые требуется выдать для продвижения вопроса о вступлении Швеции в альянс. Позднее, в марте, он сообщил, что Швеция отказалась выдать указанных в перечне террористов. В мае он подчеркивал, что Турция еще не готова к вступлению Швеции в НАТО.

До этого руководитель Министерства внутренних дел Турции Cулейман Сойлу обвинил правительство Швеции в попытках вмешаться в президентские выборы в стране.

16 мая премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что королевство все еще сохраняет возможность присоединения к НАТО до саммита Североатлантического альянса в Литве.

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