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Правящая партия Грузии обвинила президента страны в необъективности

Правящая партия Грузии назвала президента Саломе Зурабишвили необъективной и предвзятой

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили делает необъективные и предвзятые заявления, что не соответствует ее должности. Об этом заявили в правящей в Грузии партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия».

«Заявления г-жи Саломе Зурабишвили, характеризуются крайней необъективностью и политической предвзятостью, что в корне противоречит функции беспартийного конституционного чиновника», — говорится в заявлении партии, которое цитирует «Интерфакс».

При этом в правящей партии подчеркнули, что стараются воздерживаться от критики президента Грузии, чтобы не ослаблять институт президента. При этом «Грузинская мечта» считает, что сама Зурабишвили из-за своих заявлений в адрес действующей власти теряет легитимность «в глазах той части общества, которая поддержала ее на выборах 2018 года».

Зурабишвили была избрана президентом в 2018 году. Реальных властных полномочий у нее нет, так как Грузия – парламентская страна.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за введение правовых ограничений в отношении прибывших в страну россиян. Она также раскритиковала внешнюю политику Тбилиси, которая, по ее мнению, все больше изолируется от европейской перспективы.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили также объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways из-за того, что та возобновила прямые перелеты в Москву. При этом глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили может вскоре стать персоной нон грата в своей стране.

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