Пашинян заявил, что Ереван и Баку не подпишут соглашение о мире 1 июня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку и Ереван не будут подписывать мирный договор 1 июня в Молдавии, так как пока нет согласованного проекта договора. Об этом сообщает агентство «Арменпресс».

По его словам, Ереван еще не получил комментариев Баку по своим предложениям.

«Мы отправили четвертую редакцию, и пока не получили на них комментариев. Поэтому на данный момент могу сказать, что нет согласованного проекта, который можно было бы подписать», — заявил он.

В пресс-службе МИД Армении также заявили, что вопрос о подписании мирного договора не включен в повестку дня встречи с участием лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Германии и председателя Европейского совета 1 июня.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что серьезных препятствий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном почти не осталось. Он сказал, что мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в настоящее время сложно спрогнозировать подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева ранее сообщила, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут подписать мирное соглашение 1 июня на полях саммит Европейского политического сообщества в Молдавии.