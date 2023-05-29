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Армения рассчитывает на урегулирование отношений с Турцией после президентских выборов

Премьер Армении Пашинян надеется на продолжение диалога с Турцией после выборов

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Vladimir Voronin/AP

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос отношений Турции и Армении является одним из важнейших для Еревана. Выступая в парламенте страны, Пашинян высказал надежду на урегулирование отношений после выборов президента Турции, на которых победил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости

«Надеюсь, что после президентских выборов в Турции удастся урегулировать армяно-турецкие отношения», — сказал он. Пашинян рассчитывает, что процесс урегулирования отношений с Турцией пройдет «в штатном режиме».

В феврале министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что армянская сторона стремится к полному урегулированию отношений с Турцией, установлению дипломатических отношений и полному открытию границы двух стран.

После землетрясения в Турции Армения направила гуманитарную помощь через закрытую сухопутную границу между двумя странами.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года.

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