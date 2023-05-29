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В Сербии заявили, что не допустят жертв среди сербов в Косово

Глава МИД Сербии Дачич: власти страны не допустят жертв среди сербов в Косово

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Burhan Ozbilici/AP

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что руководство страны не допустит жертв среди косовских сербов из-за провокационных действий новоизбранных властей. Об этом он сказал в эфире Радио и телевидения Сербии (RTS).

Дачич отметил, что силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) сейчас защищают мэров под предлогом сохранения мира.

«Похоже, что защищают их от хозяев зданий — сербов, которые там работают, трудоустроенных. Не могут в сербских муниципалитетах быть градоначальники, которых сербы не выбирали», — указал дипломат.

Он также напомнил, что Вооруженные силы Сербии находятся в максимальной степени боеготовности. По словам Дачича, власти страны не допустят жертв среди сербов из-за неготовности международного сообщества и «военного авантюризма» премьера Косова Альбина Курти.

Ранее портал Kosovo online сообщал, что силы контингента НАТО в Косово и Метохии блокировали подступы к зданиям муниципалитетов на севере края. Уточнялось, что в понедельник утром несколько сотен людей собрались перед зданиями органов местной власти на севере края, чтобы требовать отведения полиции Косово и отзыва новоизбранных албанских мэров.

До этого сербский министр обороны Милош Вучевич заявлял, что напряженность в Косово к настоящему моменту достигла максимума и может обернуться вооруженным конфликтом.

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