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В Финляндии заявили, что ОБСЕ грозит распад из-за позиции РФ и Белоруссии

Глава МИД Финляндии Хаависто допустил распад ОБСЕ в 2024 году из-за России и Белоруссии

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Julia Darashkevich/Reuters

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) грозит кризис и разрушение из-за нежелания России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в 2024 году. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, сообщает Yle.

По правилам председатель должен быть одобрен всеми 57 государствами-членами. Однако Москва и Минск не одобрили кандидатуру Эстонии на пост председателя, а Таллин не готов отказаться от своей кандидатуры.

«Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации», — заявил Хаависто.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ была создана в Будапеште в 1994 году. В настоящий момент ОБСЕ — единственная европейская организация по безопасности, объединяющая Россию, США и Украину.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее раскритиковал западные государства за безответственные шаги в рамках ООН и ОБСЕ. По его словам, организации делают уклон в пользу Запада.

3 апреля совет Госдумы принял решение о приостановке выплат взносов за 2023 год в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В МИД России заявляли, что Москва не будет передавать ОБСЕ военную информацию из-за фактов ее передачи вооруженным силам Украины.

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