В Турции приготовились к санкциям Запада

США могут ввести санкции в отношении Турции в обозримом будущем в связи с победой действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах. Об этом агентству РИА Новости заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

Эксперт считает, что поддержка оппозиции со стороны Вашингтона окажет более негативное влияние на западный подход турецкого народа. На этом фоне стратегия американской администрации в ближайшее время будет заключаться в том, чтобы добиться от правительства разрастания экономического кризиса.

Скорее всего, США введут санкции против Турции. Чтобы справиться с экономическим кризисом, Эрдогану придется усилить государственное вмешательство в торговлю и еще сильнее закрутить гайки, высказал мнение Озер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся у власти уже 20 лет, одержал победу во втором туре выборов с результатом более 52,14% голосов. При этом за его соперника Кемаля Кылычдароглу проголосовали 47,86% избирателей.