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Лавров прибыл с визитом в Кению

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в столицу Кении Найроби

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в столицу Кении Найроби. Об этом пишет ТАСС.

У российского представителя запланирован ряд встреч с политическим руководством страны. Последний раз Лавров был в Кении с официальным визитом в 2010 году.

Ранее посол Центральноафриканской Республики (ЦАР) в РФ Леон Додону-Пунагаза рассказал, что в его стране хотят видеть российскую военную базу. В ЦАР предполагают, что это могла бы быть база, на которой могли бы расположиться от 5 до 10 тысяч солдат.

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