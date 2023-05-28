ЦИК Турции: Эрдоган лидирует во втором туре выборов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 54,47% голосов избирателей во втором туре президентских выборов в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Высшего избирательного совета (Центризбирком) Турции Ахмета Йенера.

«Сейчас посчитано 54% отданных голосов. 26,7 млн голосов обработано, принято 26,4 млн бюллетеней. Данные подсчета продолжают поступать. Тайип Эрдоган получает 54,47%, Кемаль Кылычдароглу — 45,53%», — объявил представитель ЦИК страны.

Позже агентство Анадолу со ссылкой на данные Высшей избирательной комиссии сообщило, что по итогам обработки около 99% бюллетеней Эрдоган набирает во втором туре выборов президента Турции 52,21% голосов, его конкурент Кемаль Кылычдароглу — 47,79%.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. В первом туре, который состоялся 14 мая, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу набрали 49,5% и 44,88% голосов избирателей соответственно.