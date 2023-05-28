Второй тур выборов в Турции проходит без волнений

В Анталье сохраняется спокойная обстановка после оглашения первых результатов второго тура выборов президента Турции, сообщает ТАСС.

По данным агентства, местные жители внимательно следят за результатами на своих избирательных участках. Отмечается, что этот процесс никак не затронул туристов.

Кроме этого, на данный момент не наблюдается усиление мер безопасности, аэропорт Антальи продолжает функционировать без перебоев.

Отмечается, что на участках, на которых побывал корреспондент агентства, лидировал кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Второй тур президентских выборов начался в Турции утром 28 мая. Граждане выбирают между действующим главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. К настоящему моменту избирательные участки уже закрылись. Сейчас продолжается подсчет голосов.

Ранее Эрдоган призвал своих сторонников охранять урны для голосования.