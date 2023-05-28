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Функционеров Каддафи не хотят допустить к выборам

Al Hadath: комитет «6+6» Ливии хочет отказать чиновникам режима Каддафи в участии в выборах

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Suhaib Salem/Reuters

Объединенный комитет «6+6», в который входят члены Высшего государственного совета Ливии и Палаты представителей (однопалатного парламента), достиг консенсуса по вопросу участия в президентских и парламентских выборах бывших функционеров режима страны лидера Джамахирии Муаммара Каддафи. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По словам источника, комитет государства договорился о том, что откажется от выдвижения функционеров предыдущего режима Ливии.

В публикации отмечается, что таким образом под вопрос ставится участие в выборах сына Каддафи Сейфа аль-Ислама в качестве кандидата на пост президента страны.

По данным Al Hadath, представители правительства страны смогли договориться об участии в выборах лиц с двойным гражданством. По словам источника, комитет пришел к консенсусу о том, что будут выдвигаться кандидаты с двойным гражданством, но это будет работать только в том случае, если такой человек победит на выборах, он откажется от иностранного гражданства. О том, удалось ли сторонам прийти к консенсусу по вопросу о допуске кадровых военных к участию в выборах, пока информации не приводится.

Ранее Палата представителей (постоянный парламент) Ливии приняла решение вынести во вторник, 16 мая, избранному премьеру Фатхе Башаге вотум недоверия.

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