Песков заявил, что о ЧП «белгородского уровня» незамедлительно докладывают Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину незамедлительно докладывают о ЧП «белгородского уровня». Об этом он рассказал в интервью каналу «Россия 1».

«Естественно, незамедлительно докладывают главе государства — верховному Главнокомандующему», — сказал Песков.

Он отметил, что «в остальном те службы, которые должны принимать меры и работают над этим — это и министерство обороны, это и Погранслужба ФСБ».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что при посещении села Шебекино попал под обстрел.

По его словам, 27 мая стал самым тяжелым для округа, так как город подвергся обстрелу пять раз. Кроме этого, погиб один человек, еще трое получили ранения. Говоря о разрушениях, он сообщил, что в 11 многоквартирных домах в 70 квартирах есть повреждения.