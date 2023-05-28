Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков заявил, что о ЧП «белгородского уровня» незамедлительно докладывают Путину

Песков: о ЧП «белгородского уровня» незамедлительно докладывают президенту Путину

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину незамедлительно докладывают о ЧП «белгородского уровня». Об этом он рассказал в интервью каналу «Россия 1».

«Естественно, незамедлительно докладывают главе государства — верховному Главнокомандующему», — сказал Песков.

Он отметил, что «в остальном те службы, которые должны принимать меры и работают над этим — это и министерство обороны, это и Погранслужба ФСБ».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что при посещении села Шебекино попал под обстрел.

По его словам, 27 мая стал самым тяжелым для округа, так как город подвергся обстрелу пять раз. Кроме этого, погиб один человек, еще трое получили ранения. Говоря о разрушениях, он сообщил, что в 11 многоквартирных домах в 70 квартирах есть повреждения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях